OM : Gasset annonce beaucoup d’incertains et déjà un absent confirmé !

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Atalanta, Jean-Louis Gasset a fait le point sur son groupe et sur les potentiels blessés.

« Dès le lundi matin, on pensait à l’Atalanta. On regardait s’entraîner nos joueurs convalescents. On va voir le cas de Chancel Mbemba, Murillo et Ounahi qui a une petite infection à cet orteil qui ne finit plus de l’ennuyer. Merlin et Soglo seront dans le groupe. Gigot est suspendu. Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés », a expliqué le coach marseillais Jean-Louis Gasset.

« Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison, j’ai envie qu’il gagne enfin un trophée »

L’OM recevra ce jeudi l‘Atalanta Bergame ce jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa. Dans l’After Foot, Johann Crochet, spécialiste du football italien, a décrypté le jeu des hommes de Gian Piero Gasperini.

« C’est une très belle fin de saison pour l’Atalanta qui est à la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, a affirmé Crochet. Ils peuvent encore passer devant la Roma avec le match en retard qui aura sans doute lieu après la fin du championnat. Ils sont en finale de Coupe d’Italie. C’est une fin de saison vraiment existante. J’ai envie que Gasperini gagne un trophée pour valider son travail. C’est le reproche qui est lui encore fait. Ce week-end, la rencontre face à Empoli était assez simple même si l’effectif a beaucoup tourné. Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison. L’année dernière, le recrutement n’a pas été bon. Cela manquait de créativité et de talent. De Ketelaere a beaucoup apporté la dessus. Koopmeiners a pris une nouvelle dimension au milieu de terrain. Il peut jouer défenseur central, devant la défense, milieu relayeur ou encore meneur de jeu. Il est en train de devenir un joueur exceptionnel grâce à Gasperini. Le style de jeu perdure malgré la perte de joueurs chaque saison. Le marquage individuel n’est plus tout terrain comme au début de l’ère Gasperini. Il est plus par zone. C’est de l’individuel sur une zone précise. L’agressivité sans ballon est toujours présente. Énormément de joueurs se projettent à la récupération. Scamacca peut venir face au jeu pour aider et peut également prendre la profondeur. Il est bon techniquement, il va vite et peut avoir des coups de classe à la Zlatan », a-t-il ajouté.