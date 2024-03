OM : Gasset donne des nouvelles de Clauss, absent face à Nantes !

Ce dimanche soir l’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Nantes sur le score de 2-0. Jean-Louis Gasset a donné des nouvelles de Jonathan Clauss.

L’une des surprises de ce dimanche a été de voir que Jonathan Clauss ne faisait pas partie du groupe pour la rencontre face au FC Nantes qui a eu lieu à 20h45 au Vélodrome. Après la rencontre qui s’est soldée par une victoire des Marseillais, Jean-Louis Gasset a donné les raisons de cette absence.

« Clauss, il a un petit truc visible sur une radio. Rien de grave mais il fallait le faire souffler parce que c’est le seul latéral droit de formation. À chaque fois qu’il n’est pas là, on doit inventer », a expliqué le coach français. Pour rappel, Amir Michael Murillo est absent pour blessure et a subi une opération. Le Panaméen est OUT jusqu’à la fin de la saison.

Gasset : « Clauss, il a un petit truc visible sur une radio. Rien de grave mais il fallait le faire souffler parce que c’est le seul latéral droit de formation. À chaque fois qu’il n’est pas là, on doit inventer. » #OMFCN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2024

La réaction du coach de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset au micro que Prime Video :

« Soulagé ce soir c’est le 5e match en 18 jours je savais qu’on allait souffrir physiquement. Comme on a beaucoup de blessés, il faut remettre les mêmes joueurs sur le terrain mais on a rien lâché. On n’a pas été très très beau mais on a bien tenu. (…) Les gens qui étaient là avant moi viennent de me dire ce match là il y a un mois on le perdait ! On voulait aussi progresser dans la solidité, la solidarité de défendre ensemble. Bien sûr que l’on aime bien jouer au football mais ce soir on n’avait pas assez d’essence dans le moteur. On n’a pas lâché, on a fait un match héroïque. Dans n’importe quelle équipe du monde vous avez un joueur qui fait la différence et qu’il faut protéger. Le notre c’est Aubameyang, » a ainsi déclaré le coach marseillais.

Suivez le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre