Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane et notre consultant Jean-Charles De Bono. Nos invités sont Laurent Spinosi sur le plateau et Vitorino Hilton en visio ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.