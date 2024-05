OM: Gasset revient sur l’élimination face à l’Atalanta

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur l’élimination face à l’Atalanta ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa.

» Les joueurs sont meurtris et n’ont pas profité de jouer une demi-finale de Ligue Europa »

» Les joueurs sont meurtris et n'ont pas profité de jouer une demi-finale de Ligue Europa »

« Le réveil est dur, car on ne dort pas beaucoup. C’était un non match, a affirmé Gasset. On avait l’impression qu’ils allaient plus vite, qu’ils frappaient plus fort… Les joueurs sont meurtris et n’ont pas profité de jouer une demi-finale de Ligue Europa. On a l’impression que l’équipe était plus forte que nous et on a abdiqué. Il y a des choses plus graves que le football », a-t-il ajouté.

