OM : Gasset se méfie de Gasperini !

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Atalanta, Jean-Louis Gasset a loué les qualités du coach Gasperini qu’il va affronter ce jeudi soir.

« C’est un exemple. L’entraîneur est là depuis huit ans avec son système de jeu. Il a consolidé cette équipe. Cela fait des années que Gasperini titille les gros en Italie. Le club lui fait confiance. Il a fait une équipe à son image. On connaît son style de jeu qui demande autant d’énergie. Chaque année il améliore l’équipe. L’Atalanta de Bergame n’est pas un Milan AC ou une Juventus mais ça travaille très bien », a déclaré le coach Gasset devant les journalistes ce mercredi.

Gasset annonce beaucoup d’incertains et déjà un absent confirmé !

« Dès le lundi matin, on pensait à l’Atalanta. On regardait s’entraîner nos joueurs convalescents. On va voir le cas de Chancel Mbemba, Murillo et Ounahi qui a une petite infection à cet orteil qui ne finit plus de l’ennuyer. Merlin et Soglo seront dans le groupe. Gigot est suspendu. Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés », a annoncé le coach marseillais Jean-Louis Gasset.