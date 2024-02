OM: Gattuso confirme 4 absents et un cadre incertain face à Brest !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Brest en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a confirmé 4 absents et un cadre incertain pour la rencontre.

Interrogé en conférence de presse sur l’état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Brest, Gennaro Gattuso, qui est toujours de privé de Rongier et Nadir, a confirmé deux absents supplémentaires et un cadre incertain pour la rencontre.

Veretout et Murillo absents, Pau Lopez incertain

#Gattuso: « Murillo et Rongier ne sont pas disponibles pour la rencontre face à Brest. Veretout non plus. Pau Lopez a également un petit problème, on vérifiera ça demain. » #OM #SB29OM #liveFCM #TeamOM pic.twitter.com/fFgldwbDYa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2024

« Murillo et Rongier ne sont pas disponibles pour la rencontre face à Brest. Veretout non plus. Pau Lopez a également un petit problème, on vérifiera ça demain », a indiqué Gattuso avant de donner des nouvelles de Veretout: « On a essayé de le faire revenir dans le groupe. Il a un problème au quadriceps, il doit prendre son temps et c’est plus long que prévu. »

#Gattuso sur #Veretout: « Veretout on a essayé de le faire revenir dans le groupe. Il a un problème au quadriceps, il doit prendre son temps et c’est plus long que prévu. » #SB29OM #liveFCM #TeamOM pic.twitter.com/J1S5vmvK8o — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2024

