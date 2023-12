OM : Gattuso confirme 4 absents face à Lorient !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lorient, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi au centre RLD. Le coach italien a fait un point sur son groupe, il doit faire avec plusieurs absents.

Valentin Rongier est encore blessé pour plusieurs semaines, Correa est aussi touché. Iliman Ndiaye doit encore purger deux matches de suspension, concernant Kondogbia ne sera pas disponible non plus. Gattuso l’a confié ce vendredi, il l’avait convoqué face à Lyon car il avait l’espoir de pouvoir le faire jouer. « Kondogbia ? Je l’avais inclus dans le groupe face à Lyon, mais il n’était pas disponible, il a encore un petit problème sur le plan médical. Il ne sera pas à disposition demain face à Lorient. Ce n’était pas un manque de respect ou coup de bluff vous concernant.. J’ai pu parler avec Ndiaye hier et aujourd’hui. Je ne peux rien faire sur sa suspension, je ne veux pas m’exprimer sur cette décision, même si c’est un peu excessif, je ne veux pas en dire plus… »

Kondogbia a encore un petit problème sur le plan médical

