OM : Gattuso confirme son nouveau schéma !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.. Voici le onze de Gattuso !

Retour de la défense à 5 face à Lorient ! Trio Mbemba Balerdi Gigot avec Clauss et Lodi en pistons. Veretout Ounahi au milieu avec Harit en 10 et un duo d’attaque composé de Vitinha et Aubameyang !

#FCLOM le onze de l’OM face à Lorient. Lopez – Mbemba Gigot (cap) Balerdi –

Clauss Veretout Ounahi Lodi – Harit – Vitinha Aubameyang On reste dans un système avec une défense à 3 (à 5 en phase défensive)@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/JGxM41QUuZ — Karim Attab (@karimattab1) December 10, 2023

Lopez

Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi

Veretout, Ounahi

Mughe, Harit, Sarr

Aubameyang

Confrontations OM VS Lorient

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 8 Victoires Lorient : 6

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse sur son duo d’attaque, Gennaro Gattuso a loué la complicité entre Aubameyang et Vitinha: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer comme deuxième attaquant. On va voir comment on va organiser nos prochains matches... »

Régis Le Bris en conférence de presse : « Je regrette l’absence des supporters de l’OM. On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente. J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans des endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté