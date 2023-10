OM : Gattuso confirme un entrainement aménagé pour ces 3 joueurs pas encore à 100% !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement de l’OM à Nice, Gennaro Gattuso a répondu aux questions des journaliste en salle de presse au centre RLD ce jeudi. Le coach italien a évoqué le travail pendant cette trêve…

Gennaro Gattuso a affiché sa satisfaction suite à ces deux semaines de travail pendant la trêve internationale, il a précisé que les joueurs un peu touchés, Veretout, Correa et Kondogbia ont eu des aménagement. « On s’est entraîné très fort ces derniers jours. On avait 7 joueurs absents mais c’est le cas pour tout le monde. On a fait deux entraînements le soir, on voulait pas que ceux qui reviennent ratent des séances. Kondogbia / Veretout et Correa se sont entraînés à part. Nous on est heureux de ces semaines de travail, peut-être que les joueurs moins… »

A lire : Mercato : « J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM, mais ils ont changé d’idée »

Kondogbia / Veretout et Correa se sont entraînés à part