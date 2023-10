OM : Gattuso, début du renouveau ? Une victoire mais encore des questions? (avec CMFootball )

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité CM Football ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

Décrassage : OM – HAC (3-0)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement

– Décla de Gattuso

Gros débat : Gattuso, début du renouveau ?

– Gattuso s’adapte à l’adversaire ?

– Vers un système en 4-2-3-1 ?

– Harit le déclic dans l’axe, son meilleur poste ? Quid d’Ounahi ?

– Balerdi, une option ? Mbemba plus à l’aise axe droit ?

– Murillo la bonne surprise comme doublure ?

– 3 victoires et 1 nul à domicile, mais face à qui ?

– Toujours un problème d’efficacité offensive

– L’OM provoque des fautes et des cartons

– Gattuso ne va pas oublier les jeunes ? Soglo, Meité et Nadir ont eu quelques minutes…

