OM : Gattuso donne les dates potentielles de retour de blessures de ces 2 joueurs !

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville pour les 32e de finale de Coupe de France, Gennaro Gattuso a été questionné sur l’état physique de Rongier et Correa.

Opéré il y a quelques semaines, Valentin Rongier est toujours indisponible. Le milieu de terrain pourrait faire bientôt son retour comme l’explique le coach Gennaro Gattuso en conférence de presse ce vendredi.

« Rongier, il reprend la course à l’extérieur. Il progresse bien, il ne veut jamais s’arrêter. Il peut y avoir des problèmes s’il reprend trop vite. On le connaît, c’est quelqu’un d’incroyable. On doit surtout le freiner un peu. Ce n’est pas un record. J’étais comme lui, ça m’a coûté cher. Fin janvier, début février, on pourra enfin parler d’une date », a expliqué le coach devant les journalistes.

Correa de retour dans 10 jours?

Après avoir évoqué le retour de Rongier, Gattuso a été questionné sur celui de Joaquin Correa qui n’a plus foulé les pelouses depuis la fin du mois de novembre. Le coach pense qu’il pourrait être de retour dans peu de temps. « Il lui faut encore une dizaine de jours, on pourra le retrouver parmi nous », a annoncé l’entraîneur italien.