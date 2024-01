OM : Gattuso fait le point sur la situation de François Régis Mughe

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur plusieurs sujets dont le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach a également tenu à dire un mot sur François Régis Mughe.

Gattuso : « Mughe j’affronte ce thème. J’ai lu que c’était nous en tant que club qui lui avions dit de ne pas aller à la CAN. C’est sa décision. Mais on l’a soutenu. Il y a des discussions entre le club et la fédération du Cameroun. Pour le moment, il n’est pas disponible. S’il y a des décisions, ça changera mais pour le moment, il ne jouera pas »

Mughe risque une suspension jusqu’à ce que le Cameroun soit éliminé

François-Régis Mughe risque une sanction pour avoir refusé de rejoindre le Cameroun pour la CAN qui aura lieu dans quelques jours. L’attaquant de l’Olympique de Marseille aurait refusé d’y participer alors que le club ne lui aurait rien promis en terme de temps de jeu. La Provence explique ce jeudi que cette décision n’avait aucun rapport avec son temps de jeu et qu’il aurait un problème avec la Fécafoot.

Dans tous les cas, la fédération camerounaise pourrait réagir dans les prochains jours puisqu’« un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auprès duquel il est enregistré le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition », rappelle Foot Mercato.

Le Cameroun est en effet prêt à employer les grands moyens pour faire valoir ses droits

De son côté, Actu Cameroun détaille ce que risque l’OM et François Régis Mughe dans cette affaire. Le joueur pourrait être sanctionné d’une suspension. « Selon différentes sources proches de la fédération, le Cameroun est en effet prêt à employer les grands moyens pour faire valoir ses droits. Certains médias annoncent que la Fédération Camerounaise de Football devrait porter plainte auprès de la FIFA, sauf si François Mughe revenait sur son choix dans les prochaines heures. Si le jeune Marseillais restait droit dans ses bottes, alors il pourrait ne pas pouvoir jouer avec l’OM tant que le Cameroun n’est pas éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations