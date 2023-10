OM : Gattuso fait le point sur les blessés ! 2 forfaits au minimum

Ce mercredi, Gennaro Gattuso était devant les journalistes pour l’avant-match face à l’AEK Athènes. Le coach italien a évoqué l’état de santé de ses troupes.

Après le match face à Nice et deux sorties : Clauss et Pau Lopez, le coach Gattuso s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Le coach confirme l’absence du gardien et ajoute des absents avec Mughe qui est incertain et Joaquin Correa qui sera laissé de côté pour des soucis physiques.

« Pau Lopez a une lésion, il sera avec nous dans 2 semaines. Gigot s’entraîne avec nous mais il doit éviter les duels. Correa revient, repart… On va le mettre au repos. Mughe a aussi une gêne, on verra s’il pourra jouer ou non »

Je vois les joueurs râler quand ils perdent, ils ont la bonne attitude

Gattuso veut avant tout gagner demain soir face à l’AEK Athènes au Vélodrome. Il l’explique en conférence de presse, affirmant que les joueurs ont, pour lui, la bonne attitude depuis son arrivée.

« On reste concentrés sur demain, on a l’objectif de prendre les 3pts. On doit faire un grand match. Quand on perd ce n’est jamais bien mais il nous manque des détails et je vais vous dire ce que ce sont ces détails : parler, s’entraider, mettre ses chaussettes avant d’entrer. Pour le moment, ils font ce qu’il faut sinon ce serait impossible d’avoir déjà ce qu’on fait sur le terrain en si peu de temps. Je vois les joueurs râler quand ils perdent, ils ont la bonne attitude. On a bien préparé le match, on ne pourra pas dire : ils ont pris la profondeur, on a rien pu faire… On était déjà au courant »