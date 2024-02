OM : Pourquoi Gattuso ne peut pas encore compter sur ce retour !

Malgré son élimination de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, Chancel Mbemba ne sera pas encore là pour le match face au FC Metz. Le joueur congolais doit encore disputer un match !

Son retour à Marseille n’est pas encore fait ! En effet, Chancel Mbemba a été éliminé de la CAN avec la RD Congo après une défaite face à la Côte d’Ivoire, pays hôte de cette édition 2024. Le défenseur ne rejoindra pas encore l’OM puisqu’il doit d’abord disputer le match de la 3e place contre l’Afrique du Sud qui a été éliminé par le Nigéria. Cette rencontre aura lieu ce samedi à 21h avant la grande finale qui se jouera dimanche.

A LIRE AUSSI : OM – Metz : Le onze de départ probable olympien

Les louanges faites à Mbemba

Le sélectionneur de la RD Congo en a profité pour louer son défenseur, à la fois impeccable défensivement, et buteur offensivement : “C’est un leader naturel de toute manière parce que déjà par rapport à ses prestations sur le terrain, c’est quelqu’un qui fait du bien sur le terrain. Vous l’avez encore vu avec l’égalisation contre la Guinée. Quand les autres voient son comportement à l’entrainement à l’extérieur, les échanges et la motivation. Un capitaine de ce calibre, est fantastique parce qu’il est toujours à 100%, toujours concentré dans ses matchs et il est d’une éducation fantastique.”

De plus, Mbemba a su être solide mentalement dans cette CAN après l’échauffourée en fin de match entre le Maroc et le Congo, et son altercation avec Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. « Je n’ai pas besoin de trop parler mais le plus important, c’est la justice de Dieu. Je ne suis pas parfait mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect est réciproque. Moi je respecte le coach, les grands messieurs, » avait ainsi déclaré le joueur de l’OM avant de poursuivre : « Je respecte les coachs mais on a coupé la vidéo à la télé », a-t-il ajouté. « Je n’ai pas besoin de balancer, j’ai pris le temps de glorifier mon Dieu. C’est le plus important, je garde mon silence, je suis comme ça, tout le monde connaît Chancel, mais je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un. Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir du coach… » Mais que lui a dit Regragui? « Je ne sais pas… Lui-même va parler. »