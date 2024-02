OM : Gattuso ne veut pas accabler Clauss et pointe du doigt deux autres joueurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (2-2) face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. Après ce match, Gennaro Gattuso s’est exprimé en conférence de presse, il ne veut pas accabler Clauss coupable sur le premier but ukrainien…

Gennaro Gattuso a estimé que certes Clauss avait fait une erreur grossière, mais il n’est pas le seul dans ce cas. « Il a manqué un geste, l’erreur fait partie du jeu et il faut l’accepter, garder le positif, a soufflé l’entraîneur de l’OM qui ne voulait pas l’ériger en symbole du match, car il n’oubliait pas que d’autres Marseillais peuvent s’en vouloir. Il a fait le match qu’il devait faire. Après, si on parle de Clauss, on doit parler des autres, comme Faris (Moumbagna) qui a l’occasion de marquer et se laisse tomber devant le but vide (73e), ou Luis (Henrique) qui rate cette occasion incroyable (58e). »

Le débrief du match

» C’était une belle opportunité de l’emporter et ce soir on va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné. Ce soir c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul. » (…) « c’est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif. Quand on propose ce genre de prestation et qu’on subit cette issue. C’est la photo de notre saison. J’ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question. » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au terme de la rencontre.