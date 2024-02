OM – Gattuso : « On a besoin de s’excuser car on a touché le fond ! »

L’Olympique de Marseille concède une défaite (1-0) face à Brest ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

« La première chose que je veux dire c’est que l’on a besoin de s’excuser car on a touché le fond. On a besoin d’assumer nos responsabilités, il n’y a rien à dire ce soir. Aubameyang n’avait pas récupéré, on ne voulait pas prendre de risque et le laisser se reposer. La vérité c’est qu’au classement il faut qu’on regarde derrière. Il ne faut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut maintenant prendre des points pour être tranquille au classement. L’équipe est en difficulté, maintenant il faut se concentrer pour faire ce que l’on a à faire pour bien finir cette saison au classement, » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille juste après la rencontre.

