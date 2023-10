OM : Gattuso pointe du doigt un problème et veut éviter la polémique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après le match nul 2-2 concédé par l’OM face à Brighton, Gennaro Gattuso a été franc sur un problème évident de son effectif, l’état physique. Il estime que le changement de style de jeu demande un tout autre niveau physique !

Après la rencontre, Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment pointé du doigt le niveau physique de ses joueurs. « Il faut qu’on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. (..) Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c’est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C’est vraiment sur la vitesse qu’il y a une différence. »

