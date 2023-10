OM: Gattuso pointe les axes d’amélioration de son équipe

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille accueillera Brighton pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après un nul spectaculaire à Amsterdam (3-3), les Olympiens tenteront de confirmer au Vélodrome face à l’une des équipes les plus flamboyantes de Premier League. Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur les axes d’amélioration de son équipe, tout en louant le jeu offensif de Roberto De Zerbi.

« On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. Cela peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants »

« On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. J’ai regardé et c’est quelque chose qui peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants, on doit réussir à le mettre en place. On l’a vu contre Monaco. Il y a des lignes ouvertes au milieu de terrain. On a une marge de progression sur ça. Si on est plus compacts, si on bascule bien, on peut y arriver« , a souligné le technicien italien.

« On va jouer contre l’une des 3 meilleurs équipes en terme de possession. De Zerbi, je le connais très bien. On n’a pas de baguette magique mais les joueurs ont envie. J’espère qu’il n’y aura pas trop de joueurs en sélection pour bien travailler pendant la trêve. On ne peut pas gagner qu’avec le leadership et le courage. Il faut aussi jouer au football. Les joueurs donnent tout. C’est un style de jeu différent. Pendant l’entraînement, ils sont fatigués. C’est dur mais c’est différent de ce qu’ils faisaient. Ils font les efforts, ils ont envie, ils posent des questions, ils sont attentifs. Il faut attendre et limiter les erreurs avant de bien réussir à imposer mon style de jeu », a ajouté Gattuso.