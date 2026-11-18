Après un début de saison catastrophique, l’Olympique de Marseille a complètement inversé la tendance sous les ordres de Bruno Genesio. Avec cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée à la quatrième place, plusieurs joueurs ont retrouvé leur meilleur niveau. Mais deux éléments restent particulièrement en difficulté : Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia, qui affichent les plus mauvaises moyennes de l’effectif selon les notes de La Provence.

Le contraste est saisissant. Il y a encore quelques semaines, l’Olympique de Marseille occupait la 17e place du championnat et traversait une période de turbulences. Désormais, les hommes de Bruno Genesio restent sur cinq succès consécutifs en Ligue 1 et peuvent à nouveau envisager une qualification européenne.

Cette remontée s’est accompagnée d’une nette amélioration de plusieurs performances individuelles. Amine Gouiri s’est imposé comme le leader offensif, Pierre-Emile Højbjerg a retrouvé son influence dans l’entrejeu, tandis que Jeffrey de Lange, Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi ont progressivement pris de l’importance.

Pourtant, tout le monde ne profite pas de cette dynamique.

Dans son bilan publié ce mercredi 18 novembre, La Provence a établi les notes moyennes des Olympiens après les 14 premières rencontres de la saison, toutes compétitions confondues. Et deux joueurs ferment nettement la marche.

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Angel Gomes, la grande déception du début de saison ?

Avec une moyenne de 3,83/10, Angel Gomes figure parmi les joueurs les moins bien évalués par le quotidien régional.

Un constat qui contraste avec les attentes placées dans l’international anglais.

Capable d’évoluer comme milieu offensif ou dans un rôle plus axial, Gomes possède des qualités techniques intéressantes : sa vision du jeu, sa capacité à conserver le ballon dans les petits espaces et sa qualité de passe.

Mais depuis le début de saison, il peine à peser régulièrement sur les rencontres.

Son manque d’impact physique et ses difficultés à accélérer le jeu ont notamment été visibles lorsque l’OM a rencontré des adversaires particulièrement agressifs.

Le déplacement à Sturm Graz, le 22 octobre, avait marqué un tournant.

Titulaire en Autriche, Gomes avait été remplacé dès la mi-temps par Bruno Genesio après une première période particulièrement compliquée.

FCM avait alors consacré un article à cette prestation décevante d’Angel Gomes↗.

Depuis, l’amélioration des résultats marseillais ne s’est pas accompagnée d’un véritable changement de statut pour le milieu anglais.

La montée en puissance de Himad Abdelli, le repositionnement d’Amine Harit et les meilleures performances de Nnadi ont accentué la concurrence dans l’entrejeu.

Gomes semble donc avoir de plus en plus de difficultés à trouver une place naturelle dans le système de Genesio.

Kondogbia, des difficultés sportives et physiques

Le deuxième joueur concerné est Geoffrey Kondogbia.

Avec une moyenne de 3,7/10, l’international centrafricain possède la note la plus basse du groupe selon La Provence.

Un chiffre à nuancer : le milieu de terrain n’a été évalué qu’à cinq reprises, contrairement à plusieurs de ses partenaires davantage utilisés.

Son début de saison a surtout été marqué par les blessures et le manque de continuité.

Touché musculairement lors de la défaite contre Monaco fin août, Kondogbia avait ensuite manqué plusieurs rencontres.

Son retour n’a pas immédiatement permis de retrouver le niveau de performance attendu.

Lors de la victoire contre Angers (5-2), le 18 octobre, il avait notamment reçu des notes très sévères dans la presse, malgré le large succès collectif.

Ses difficultés dans les duels et certaines situations défensives avaient été pointées.

Le problème est d’autant plus important que Genesio recherche justement davantage d’impact physique et de mobilité dans son entrejeu.

Or, le retour de Tochukwu Nnadi a offert au technicien un profil différent, capable de multiplier les efforts et d’apporter davantage d’intensité à la récupération.

La concurrence est donc devenue plus importante pour Kondogbia.

FCM avait déjà évoqué les difficultés de Kondogbia et de Gomes, deux joueurs dont un départ avait été envisagé durant l’été↗.

Genesio mieux noté que tous ses joueurs

Ce bilan de La Provence met également en évidence un autre paradoxe.

Avec une moyenne de 5,68/10, Bruno Genesio obtient une meilleure évaluation que tous ses joueurs.

Le technicien devance notamment Amine Gouiri (5,5), Pierre-Emile Højbjerg (5,45) et Tochukwu Nnadi (5,4).

Ces notes traduisent l’appréciation des journalistes du quotidien régional, et non un classement statistique des performances.

Mais elles illustrent une tendance : les ajustements tactiques et les choix de Genesio sont désormais davantage valorisés, alors que plusieurs individualités continuent de connaître une saison irrégulière.

Le contraste est particulièrement frappant avec Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia.

L’entraîneur a réussi à relancer collectivement l’OM, sans parvenir pour le moment à obtenir le même résultat avec tous les joueurs.

Deux situations qui pourraient peser sur le mercato

Ces difficultés prennent une dimension supplémentaire à l’approche du mercato hivernal.

La direction marseillaise doit poursuivre ses efforts pour réduire la masse salariale, tout en essayant d’obtenir davantage de liberté auprès de la DNCG.

Selon les informations de La Provence rapportées fin octobre, Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia figuraient parmi les joueurs dont le club avait envisagé le départ durant l’été.

Leurs situations pourraient donc être réexaminées dans les prochaines semaines.

Toutefois, un transfert dès janvier n’a rien d’automatique.

Pour Gomes, la question est avant tout sportive : peut-il retrouver une place dans une équipe qui fonctionne désormais mieux sans lui ?

Pour Kondogbia, l’enjeu concerne également sa capacité à enchaîner les rencontres et à retrouver suffisamment de rythme.

Les deux joueurs disposent encore d’opportunités pour convaincre Bruno Genesio, notamment avec les six rencontres programmées d’ici la fin de l’année.

Mais leur faible rendement actuel pourrait alimenter la réflexion de Grégory Lorenzi, alors que Marseille cherche toujours à renforcer son entrejeu.

Après avoir redressé la situation collective, Genesio doit désormais trouver comment relancer ses derniers joueurs en difficulté. À moins que le mercato hivernal ne marque une nouvelle étape dans la reconstruction de l’effectif olympien.