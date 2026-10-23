Titulaire jeudi soir contre Sturm Graz, Angel Gomes a été remplacé dès la mi-temps par Bruno Genesio. Le milieu de terrain anglais n’a pas réussi à peser dans la défaite de l’OM (0-1) en Ligue Europa.

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Déjà en difficulté depuis plusieurs semaines, Angel↗ Gomes a connu une nouvelle soirée compliquée sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Aligné au Stade Graz-Liebenau, le joueur de 26 ans a été sorti après 45 minutes, alors que son équipe était dominée dans les duels et en difficulté dans le jeu. Ce remplacement constitue un choix fort de Bruno Genesio, qui avait pourtant récemment affiché son soutien à son milieu.

Une prestation encore fatomatique contre Sturm Graz

Face à la formation autrichienne, le numéro 7 marseillais n’a pas réussi à influer sur le rythme de la rencontre. Il n’a cadré aucun tir, n’a remporté que 43 % de ses duels et a perdu trois ballons, des statistiques qui accompagnent une prestation jugée trop peu impactante. Cette sortie intervient alors qu’Angel↗ Gomes conserve jusqu’ici un temps de jeu important avec l’OM. L’ancien joueur du LOSC compte 10 apparitions et 649 minutes disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, malgré des performances irrégulières.

Genesio avait récemment défendu son joueur

Le remplacement prend une dimension particulière au regard des propos tenus récemment par Bruno Genesio. Avant la réception de l’Olympiakos, l’entraîneur marseillais s’était dit globalement satisfait des prestations de son joueur, tout en reconnaissant ses difficultés lors du déplacement à Troyes. Il avait également mis en avant sa polyvalence et son investissement à l’entraînement. Après la défaite en Autriche, le technicien a surtout insisté sur l’attitude collective affichée durant la première période, sans cibler directement son milieu.

« Je suis surtout déçu par la première mi-temps, on peut rater des choses. »

Bruno Genesio a ensuite expliqué que son équipe avait été dominée dans les duels et n’avait pas suffisamment répondu dans les moments importants. Angel↗ Gomes faisait partie des joueurs présents durant ces 45 premières minutes, avant son remplacement à la pause.

Le Havre au programme dimanche

L’OM retrouvera la Ligue 1 dimanche avec la réception du Havre pour la 8e journée. Cette rencontre constituera le prochain rendez-vous de l’équipe marseillaise après la défaite concédée à Sturm Graz.