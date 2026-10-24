Après la nouvelle défaite de l’OM en Ligue Europa, les situations de Geoffrey Kondogbia, Neal Maupay et Angel Gomes sont de nouveau au centre des discussions. Le club aurait envisagé une solution radicale cet été pour pousser les trois joueurs vers la sortie, avant d’y renoncer.

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L’Olympique de Marseille s’est incliné jeudi soir sur la pelouse du Sturm Graz (1-0), concédant une troisième défaite consécutive en Ligue Europa. Au-delà du résultat, Bruno Genesio a surtout regretté l’attitude affichée par son équipe en première période, dominée dans les duels et incapable de répondre dans les moments importants. Angel Gomes, encore en difficulté, a été remplacé dès la pause.

Un loft envisagé pour pousser trois joueurs au départ

Selon La Provence, Geoffrey Kondogbia↗, Neal Maupay et Angel Gomes faisaient partie des joueurs que l’OM aurait souhaité voir partir lors du dernier mercato. Leurs salaires pèsent dans les finances du club, tandis que leur rendement sportif n’a pas répondu aux attentes en ce début de saison. Pierre-Emile Højbjerg, lui aussi poussé vers la sortie, a toutefois réussi à se remobiliser. Face à cette situation, des personnes en interne auraient défendu la création d’un loft pour inciter les trois joueurs à chercher une nouvelle destination. Cette option n’a finalement pas été retenue. Les joueurs sont toujours sous contrat et leur présence s’explique aussi par le manque de solutions en nombre dans l’effectif marseillais.

Genesio privilégie une relance progressive

Bruno Genesio aurait milité pour une méthode plus douce, fondée sur les échanges et les ajustements tactiques. L’entraîneur doit composer avec un groupe particulièrement jeune après les nombreux départs de l’été, ce qui donne également à Kondogbia↗, Maupay et Gomes un rôle auprès des éléments les moins expérimentés. Le technicien a déjà réussi à relancer Amine Harit, désormais titulaire. La difficulté reste principalement liée aux performances en match, puisque les trois joueurs expérimentés ne parviennent pas encore à afficher le niveau attendu malgré leurs responsabilités dans le groupe.

Mais je suis déçu de l’attitude qu’on a montrée en première mi-temps.

Après la rencontre en Autriche, Genesio a aussi expliqué que le manque de temps de jeu et la pression pouvaient peser sur certains joueurs. Angel Gomes, Neal Maupay et Geoffrey Kondogbia↗ restent donc intégrés au groupe marseillais, alors que leur avenir avait été discuté pendant le mercato.