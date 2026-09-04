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OM : Genesio a tranché pour le capitanat !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le brassard de capitaine restera sur le bras de Timothy Weah, mais Bruno Genesio a tenu à rappeler que Pierre-Emile Hojbjerg demeure l’un des leaders de l’OM. Le coach marseillais a également élargi la notion de capitanat à plusieurs cadres du vestiaire.

« J’ai plusieurs capitaines dans l’équipe »

 


Genesio a expliqué que le brassard n’était pas le seul critère pour définir les leaders de son groupe.

« Je ne vais pas dire que le brassard est anecdotique mais un peu. J’ai plusieurs capitaines dans l’équipe. Ce qui est important, ce n’est pas celui qui porte le brassard mais ceux qui animent le groupe. »

 

 

Timothy Weah conservera donc le brassard, mais Hojbjerg reste pleinement considéré comme un capitaine dans les faits.

« Timothy en fait partie, je vais lui laisser le brassard par rapport à la décision qu’on m’a demandé d’enlever le brassard à Pierre, mais Pierre reste un de nos capitaines dans les faits, dans les actes, à l’entraînement et sur le terrain. »

Genesio a également cité Neal Maupay et Nayef Aguerd parmi les joueurs expérimentés capables d’assumer ce rôle de relais.

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