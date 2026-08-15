OM : Genesio affiche son optimisme concernant son équipe !

Battue par l’Atlético de Madrid (1-2) vendredi au Vélodrome pour son dernier match amical de l’été, l’OM a terminé sa préparation sur une défaite. Un résultat qui n’a toutefois pas entamé l’optimisme de Bruno Genesio, satisfait de l’état d’esprit et du contenu proposé par son équipe à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Genesio retient « beaucoup de bonnes choses »

À l’issue de cette dernière répétition face à l’Atlético de Madrid, Bruno Genesio a livré un bilan globalement positif de la préparation de l’OM. Malgré les nombreux changements intervenus dans l’effectif cet été, le nouvel entraîneur marseillais estime que son groupe assimile progressivement ses principes de jeu.

Dans des propos relayés par L’Équipe, Genesio a notamment insisté sur l’investissement de ses joueurs depuis la reprise.

« Je sens des joueurs à l’écoute, qui ont envie de bien faire. Forcément, ce n’est pas tout le temps bien réalisé mais, dans l’ensemble, il y a beaucoup de bonnes choses mises en place. Il ne faut pas non plus oublier qu’on a perdu déjà cinq ou six joueurs majeurs de la saison dernière. Et, forcément, ça ne se fait pas en trois jours. C’est vraiment une préparation qui reste positive pour moi. Je sens une énergie très positive pour l’instant. »

Une analyse qui dépasse donc le simple résultat du dernier match amical OM – Atlético Madrid, perdu 2-1 au Vélodrome. Marseille avait pourtant ouvert le score avant de voir les Colchoneros renverser la rencontre.

« On peut être raisonnablement optimiste »

À désormais moins d’une semaine de la reprise du Championnat, Bruno Genesio souhaitait également augmenter le temps de jeu de ses cadres. L’OM doit désormais préparer son premier rendez-vous officiel de la saison, face à Strasbourg vendredi 21 août.

Interrogé sur l’état physique de son équipe, l’entraîneur olympien s’est de nouveau montré confiant :

« Avez-vous été rassuré sur le plan physique ? Oui, l’objectif était de donner un temps de jeu plus conséquent sur ce match, parce qu’on se rapproche de la compétition (contre Strasbourg, le vendredi 21 août). Si on est capable de reproduire ce genre de performance à la fois dans le jeu et l’état d’esprit, on peut être raisonnablement optimiste. (…) J’ai été agréablement surpris du groupe qu’on a récupéré en début de préparation. J’ai senti des garçons qui adhéraient pleinement, qui étaient investis. On sait ce que l’équipe doit faire, on est convaincus que c’est vers ça qu’il faut aller pour avoir des résultats. Maintenant, il faudra tout valider, bien évidemment, en Championnat. »

Après une préparation marquée notamment par une victoire convaincante contre l’Athletic Bilbao (3-1), l’OM bascule désormais vers la Ligue 1 et les matches à enjeu. (L’Équipe) Pour Bruno Genesio, les bases semblent posées : la prochaine étape sera de confirmer ces signaux positifs dès la première journée de Championnat.