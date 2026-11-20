Bruno Genesio reconnaît avoir revu la hauteur du bloc défensif de l’OM depuis le début de saison. L’entraîneur affirme cependant avoir conservé ses principes offensifs, fondés sur le jeu vers l’avant.

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La question de l’évolution tactique marseillaise a été posée à Bruno Genesio ce vendredi 20 novembre 2026, en conférence de presse avant OM–Le Mans. Le technicien estime avoir adapté le positionnement de son équipe sans modifier profondément sa philosophie. Il a également détaillé la manière dont ces principes sont travaillés au quotidien avec son staff.

Un bloc parfois moins haut, sans renoncer à attaquer

Genesio juge les ambitions initiales de son équipe élevées concernant la position du bloc sans ballon. Il explique avoir corrigé ce paramètre, tout en conservant la possibilité de défendre haut. Sur le plan offensif, il continue de demander des passes et des déplacements orientés vers le but adverse, au cœur du jeu de l’OM↗.

Je ne pense pas l’avoir beaucoup modifiée. Peut-être qu’en début de saison on a été très ambitieux sur la hauteur de notre bloc défensivement. On est revenus un peu en arrière sans abandonner complètement ce principe. La devise du club c’est droit au but et je pense qu’on a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus par rapport à ce qu’on souhaitait voir de notre équipe. Un jeu vers l’avant grâce à des passes et des courses.

Face au Mans, l’entraîneur s’attend à disposer souvent du ballon. Il a néanmoins souligné la capacité des deux attaquants adverses à prendre les espaces, ce qui impose une attention particulière aux pertes de balle et à la profondeur.

Un travail réparti entre le coach et son staff

Pour installer ces principes, Genesio s’appuie sur une préparation collective des séances. Il délègue une partie du travail, mais conserve la possibilité d’intervenir sur le terrain comme de prendre du recul pour observer les joueurs. Le partage des responsabilités concerne la définition des objectifs, le choix des exercices et leur conduite.

Sur le management du staff et la répartition des rôles, on a la chance d’avoir beaucoup de monde à notre disposition. J’estime qu’il faut leur faire confiance. Donc évidemment que je délègue. On a des préparations de séance chaque semaine ou chaque jour pour définir les objectifs, les exercices. Sur le terrain, c’est pareil, je délègue beaucoup mais j’aime aussi être protagoniste. J’aime bien me mettre en retrait et observer mais j’aime aussi intervenir. Il y a de la place pour tout le monde, ça me paraît essentiel si on veut être tous épanouis et performants. Aussi pour moi, pour avoir une lucidité plus importante.

Le contenu varie aussi selon le nombre de matchs et l’adversaire à préparer. Avec le programme de l’OM↗ qui se densifie, le coach indique rechercher de l’intensité en début de semaine, puis associer ce travail à des objectifs tactiques précis.