Après une dynamique retrouvée avant la trêve internationale, l’OM va disputer six rencontres en seulement trois semaines. Avec quatre réceptions au programme, Bruno Genesio devra gérer les échéances de Ligue 1 et de Ligue Europa, tout en composant avec l’absence d’Emerson.

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La dernière ligne droite de 2026 débute pour l’Olympique de Marseille. Dès ce mercredi, Bruno Genesio doit retrouver l’ensemble de ses internationaux au centre Robert Louis-Dreyfus afin de préparer la réception du Mans, prévue dimanche au Vélodrome. Cette rencontre lancera une série dense qui mènera les Olympiens jusqu’aux 32es de finale de la Coupe de France, juste avant les fêtes. L’OM devra surtout démontrer sa capacité à enchaîner après avoir retrouvé des résultats et de la confiance avant la coupure internationale.

Un calendrier partagé entre Ligue 1 et Ligue Europa

En championnat, Marseille recevra d’abord Le Mans avant de se déplacer à Auxerre. Le programme se durcira ensuite avec la réception de Nice, puis un déplacement à Lyon le 13 décembre. Ces quatre rendez-vous s’inscrivent dans une période où les matchs se joueront tous les trois ou quatre jours. La Ligue Europa↗ ajoutera deux échéances importantes à cette série. Après la victoire obtenue à Leverkusen, l’OM accueillera le Levski Sofia puis le Celta Vigo au Vélodrome. Ces deux rencontres pèseront dans la suite des ambitions européennes marseillaises.

🔵⚪ 6 matchs en 3 semaines pour l’OM ! 🇫🇷 Ligue 1

⚽ OM – Le Mans

⚽ Auxerre – OM

⚽ OM – Nice

⚽ Lyon – OM 🇪🇺 Ligue Europa

⚽ OM – Levski Sofia

⚽ OM – Celta Vigo 🏟️ 4 réceptions, 2 déplacements pour confirmer le redressement ! Votre pronostic : combien de victoires ? 👇 #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 18, 2026↗

Emerson absent, Garcia et Koum concernés

Le calendrier présente aussi un avantage logistique puisque quatre des six matchs auront lieu à domicile. Cette configuration limitera les déplacements et offrira davantage de temps pour la récupération entre les rencontres. Aucun international olympien n’est revenu blessé de la dernière fenêtre internationale, mais l’opération d’Emerson constitue le principal problème d’effectif pour Genesio↗. Ulisses Garcia devrait ainsi enchaîner les titularisations, tandis que le jeune Alexi Koum, encore peu utilisé, pourrait disposer d’une occasion au poste de latéral.

L’OM devra d’abord éviter les faux pas

La séquence commencera par deux adversaires considérés comme accessibles, Le Mans et Auxerre, avant les rendez-vous européens puis les confrontations face à Nice et Lyon↗. La dynamique retrouvée avant la trêve devra donc être entretenue dès la reprise, sans perdre de points lors des premières étapes du calendrier. Pour réussir cette période, l’OM devra gérer ses temps faibles et maintenir son niveau d’exigence malgré l’enchaînement. Après plusieurs semaines consacrées à redresser un début de saison compliqué, le groupe marseillais aborde désormais une série de six matchs répartis entre deux compétitions.