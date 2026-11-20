Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a pourtant conservé une force de frappe de premier plan. Après dix journées, Marseille partage avec le PSG la meilleure attaque de Ligue 1 avec 22 buts inscrits.

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La Provence revient sur les ressorts de cette efficacité offensive, largement liée aux principes de Bruno Genesio↗. Les deux meilleurs buteurs de la saison précédente avaient emporté 40 réalisations, soit 42 % des buts olympiens, sans avoir été remplacés durant l’été. L’entraîneur a donc composé avec Neal Maupay, Faris Moumbagna et le jeune Keyliane Abdallah, tout en conservant une animation tournée vers l’avant.

Une efficacité supérieure aux occasions créées

Les chiffres montrent d’abord une nette réussite dans la finition. Selon les données de FotMob, l’OM aurait dû inscrire 17 buts en Ligue 1 au regard de la qualité de ses occasions, contre 22 effectivement marqués. Les Marseillais ont aussi touché 256 ballons dans la surface adverse, quatrième total du championnat, et obtenu 32 occasions franches, soit le cinquième meilleur total. Cette production reste toutefois inégalement répartie. Marseille a inscrit 13 de ses 22 buts contre Strasbourg, Le Havre et Angers, tandis que l’équipe est restée muette à quatre reprises sur ses quatorze sorties de la saison, Ligue Europa comprise. En C3, le plafond offensif apparaît plus clairement avec seulement deux réalisations en quatre journées.

Le pressing haut au cœur du jeu offensif

L’OM affiche la deuxième meilleure possession moyenne de Ligue 1, à 55,9 %, derrière le PSG. L’équipe récupère également 5,7 ballons par match dans le dernier tiers adverse, un chiffre qu’elle partage avec le double champion d’Europe en titre. Ces récupérations hautes offrent des situations immédiates et permettent de maintenir le jeu dans le camp adverse. Sur les buts inscrits en Ligue 1 et en Ligue Europa, dix proviennent d’attaques placées et cinq d’une récupération haute ou d’une erreur provoquée par la pression marseillaise↗. L’engagement collectif explique aussi sept buts ou penalties venus de seconds ballons. À l’inverse, les contres et le jeu long sont peu représentés, avec une seule réalisation consécutive à une ouverture de Tochukwu Nnadi.

Amine Gouiri et le portrait-robot du but marseillais

Amine Gouiri est le meilleur buteur olympien avec huit réalisations toutes compétitions confondues. Keyliane Abdallah, auteur de trois buts, apparaît également parmi les joueurs qui ont contribué à maintenir la production offensive malgré le renouvellement forcé du secteur. Le but marseillais type naît d’une attaque placée, souvent depuis le côté gauche, qui a produit huit buts contre six dans l’axe et quatre à droite. Il se termine généralement par un centre, à l’origine de douze réalisations, puis par une finition dans la surface adverse, où 20 des 24 buts recensés ont été inscrits. Bruno Genesio↗ résumait cette approche ainsi :