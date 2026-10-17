OM : Genesio annonce du changement dans son onze avant Angers

Après la défaite contre l’Olympiacos, Bruno Genesio prépare plusieurs changements pour le déplacement de l’OM à Angers. L’entraîneur marseillais a confirmé que des joueurs ménagés jeudi pourraient débuter dimanche. Il a également indiqué que tout le groupe était disponible, tout en laissant planer le doute autour de Hojbjerg.

Genesio confirme une rotation pour Angers

Deux jours après la rencontre européenne disputée face à l’Olympiacos, Bruno Genesio a évoqué la composition de son groupe avant le déplacement à Angers, programmé dimanche à 15 heures. L’entraîneur de l’OM a expliqué que la préparation du match prenait en compte plusieurs éléments, notamment les observations réalisées par le staff et les informations dont ne disposent pas forcément les observateurs extérieurs.

Des joueurs ménagés jeudi pourraient débuter

Le technicien marseillais a surtout annoncé que le visage de l’équipe allait évoluer par rapport à celui aligné en Ligue Europa. Certains joueurs laissés au repos contre l’Olympiacos sont ainsi appelés à retrouver une place dans le onze de départ à Angers, sans que Bruno Genesio ne précise leurs identités.

On prend en compte tous les éléments possibles. On a des observations, des éléments que vous n’avez pas. Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. Tout le monde est dispo, on va voir pour Hojbjerg.

Hojbjerg reste encore à évaluer

Bruno Genesio a également fait un point sur Hojbjerg. Alors qu’il assure que l’ensemble de son groupe est disponible, l’entraîneur olympien a précisé que le cas du milieu de terrain devait encore être examiné. Sa présence dans le onze de départ à Angers n’est donc pas confirmée à ce stade.

L’OM veut enchaîner en championnat

Après son succès à Troyes le week-end précédent, l’OM cherchera une deuxième victoire consécutive en championnat. Bruno Genesio a expliqué qu’un nouveau succès permettrait au club de revenir dans une zone plus calme et d’accumuler de la confiance. Il a toutefois insisté sur la priorité fixée pour ce rendez-vous : « Le plus important sera le résultat. »