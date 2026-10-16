OM – Olympiacos : la consigne étonnante imposée aux journalistes grecs au Vélodrome

L’OM s’est incliné 1-0 face à l’Olympiacos jeudi soir en Ligue Europa. Dans une rencontre marquée par un contexte tendu, les supporters grecs étaient absents des tribunes. Les journalistes grecs présents en tribune de presse ont également reçu une consigne particulière. La sécurité leur aurait demandé de ne pas célébrer les buts de leur équipe.

Une consigne pour éviter les tensions en tribune de presse

Selon les informations rapportées par RMC Sport, des agents de sécurité ont demandé aux journalistes grecs de ne pas célébrer le ou les buts de l’Olympiacos pendant la rencontre. Cette mesure visait à éviter d’éventuelles tensions avec des supporters marseillais présents à proximité de la tribune de presse.

Des supporters de l’AEK présents au Vélodrome

Le contexte était également marqué par la présence de nombreux supporters de l’AEK dans les tribunes du stade Vélodrome. Le club athénien entretient une rivalité avec l’Olympiacos et dispose de liens avec certains supporters de l’OM. Les supporters de l’Olympiacos, eux, n’avaient pas assisté au match à la demande de leur club afin d’éviter tout débordement.

Un accueil hostile pour l’Olympiacos

Avant le coup d’envoi, la formation grecque avait été accueillie par un tifo en hommage à l’AEK ainsi que par une insulte en grec. Malgré cette atmosphère particulière, l’Olympiacos a résisté et s’est imposé grâce à un but de l’Argentin Santiago Hezze.

L’OM reste sans point après deux journées

Cette défaite 1-0 laisse l’OM avec zéro point après deux journées de Ligue Europa. Après le revers 4-1 concédé face au Besiktas lors de la première journée, les Marseillais se déplaceront sur la pelouse de Sturm Graz dans une semaine. L’Olympiacos, de son côté, compte deux victoires en deux matchs.

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