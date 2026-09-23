OM : le match face à l’Olympiacos déjà considéré « à très haut risque »

La réception de l’Olympiacos en Ligue Europa, prévue mi-octobre au Stade Vélodrome, est déjà surveillée de très près par les autorités. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Ronan Delcroix, patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), annonce une rencontre « à très haut risque ». La situation sportive actuelle de l’OM et la tension entre certains supporters et la direction sont également suivies.

« Ça sera un match à très haut risque »

La prochaine affiche européenne de l’OM au Vélodrome nécessite déjà une préparation particulière.

Ronan Delcroix explique que la DNLH porte une attention particulière à la venue des supporters de l’Olympiacos, notamment en raison des rivalités existantes dans le football grec et des liens entretenus par une partie du public marseillais avec l’AEK Athènes.

« Ce qu’on peut être sûr, c’est que ça sera un match à très haut risque, et qui sera forcément classé à un niveau important, puisque les risques existent. »

Le niveau officiel de risque ne sera toutefois communiqué que 48 heures avant la rencontre, en fonction des dernières informations disponibles.

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La situation actuelle de l’OM également surveillée

La DNLH suit aussi attentivement ce qui se passe autour du club marseillais.

Interrogé sur les difficultés sportives de l’OM, actuellement dans le bas du classement, Ronan Delcroix explique que les mauvais résultats peuvent avoir un impact direct sur l’ambiance autour d’un club et sur les réactions des supporters.

« Dans certains clubs, avec des supporters un petit peu plus bouillants et passionnés, la moindre série de mauvais résultats peut entraîner des réactions virulentes. »

Les autorités surveillent également les relations entre les supporters et les dirigeants, un élément particulièrement sensible à Marseille après les nombreuses banderoles hostiles à Frank McCourt et Stéphane Richard lors du Classique face au PSG.

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La réception de l’Olympiacos dépassera donc largement l’enjeu sportif. Entre contexte européen, affluence attendue et climat tendu autour de l’OM, les autorités préparent déjà un dispositif important autour du Vélodrome.