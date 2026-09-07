OM : Genesio assume la responsabilité d’une défense trop exposée !

Battu 3-2 par le Paris FC au Vélodrome, l’OM a encore affiché de grosses fragilités défensives. Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas cherché à se défausser sur ses joueurs. Le coach marseillais a assumé une part importante de responsabilité dans les difficultés de sa défense, directement liées selon lui aux principes de jeu qu’il demande à son équipe.

« C’est ma responsabilité »

L’OM a notamment encaissé un but après seulement 24 secondes, avant de concéder un penalty dans les dernières minutes. Une nouvelle soirée compliquée pour une défense marseillaise souvent exposée.

Bruno Genesio a toutefois tenu à rappeler que cette prise de risque était directement liée à ses consignes :

« Je demande à mon équipe de presser haut, de défendre beaucoup en avançant, ce qui expose forcément les deux centraux, mais c’est ma responsabilité. On a corrigé quelques positions en deuxième mi-temps, sans ballon et avec ballon. Ce qui nous a permis d’être plus en maîtrise. On a aussi besoin de retrouver des joueurs à 100 %, sans essayer de chercher des excuses. »

Le technicien olympien assume donc pleinement un choix de jeu ambitieux, qui peut toutefois mettre en difficulté ses défenseurs centraux lorsqu’ils se retrouvent à défendre de grands espaces.

Genesio protège Egan-Riley

Critiqué après avoir concédé le penalty décisif, CJ Egan-Riley a également été défendu par son entraîneur.

« Le penalty, c’est malheureux, une frappe, la main, on ne peut pas en vouloir à CJ. C’est avant qu’on a manqué de lucidité, de sérénité. »

Genesio préfère ainsi pointer un problème collectif plutôt qu’une erreur individuelle. À lui désormais de trouver le bon équilibre entre pressing haut, maîtrise et sécurité défensive, alors qu’un calendrier relevé attend l’OM dans les prochaines semaines.