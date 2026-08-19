OM : Genesio assume sa position sur Højbjerg et fixe ses limites avec la direction

À deux jours de la réception de Strasbourg pour la première journée de Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur le retrait du brassard de Pierre-Emile Højbjerg. L’entraîneur de l’OM assume avoir publiquement expliqué qu’il ne partageait pas cette décision, tout en rappelant qu’il doit composer avec le contexte économique du club.

Genesio voulait « exprimer » sa position

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg continue d’occuper l’actualité de l’OM. Présent en conférence de presse ce mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus, Bruno Genesio a été interrogé sur ses précédentes déclarations concernant le retrait du brassard de capitaine au milieu danois.

Le technicien a tenu à préciser la nature exacte de sa position.

« Je n’ai pas dit que j’étais en désaccord, j’ai dit que je ne partageais pas la décision. Ce n’est pas tout à fait pareil. J’essaie d’être le plus sincère possible, même si forcément, il y a des choses que je ne peux pas dire non plus. J’avais envie de l’exprimer, parce que c’est la vérité. Il n’y avait pas forcément de message à transmettre, ni à ma direction ni à qui que ce soit. Tout le monde a bien compris ce que j’avais envie de dire et pourquoi je l’ai dit à ce moment-là. Je comprends plein de choses. Je suis entraîneur, je pourrais dire que je ne m’occupe que du sportif, mais on doit prendre en compte aussi le contexte et la situation financière du club. Il y a plein de choses qu’on doit prendre en compte. Mais on a aussi des convictions et des façons de fonctionner, j’allais dire qui ne sont pas négociables, c’est peut-être un peu fort, mais qui doivent rester prioritaires. »

🗣️ “Je n’ai pas dit que j’étais en désaccord, j’ai dit que je ne partageais pas la décision” Bruno #Genesio: “Le capitainat d’Hojbjerg ? Je n’ai pas dit que j’étais en désaccord, j’ai dit que je ne partageais pas la décision. Ce n’est pas tout à fait pareil. J’essaie d’être le… pic.twitter.com/mmxW4UFobe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

Højbjerg toujours pleinement investi

Malgré cet épisode, Genesio assure n’avoir constaté aucun changement dans le comportement de Højbjerg.

Le coach marseillais a expliqué que le joueur restait concentré sur le terrain, mais aussi pleinement impliqué auprès du groupe et des jeunes.

À l’approche d’OM-Strasbourg, la position du technicien apparaît donc claire : il accepte les contraintes institutionnelles et financières du club, mais entend conserver certaines convictions dans sa gestion humaine du vestiaire.