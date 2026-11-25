Absent lors de la défaite de l’OM contre Le Mans, Pierre-Emile Hojbjerg a laissé un manque important au milieu de terrain. La revue de presse revient aussi sur la décision du TAS concernant la CAN 2025 et sur la volonté du Maroc de poursuivre ses démarches judiciaires.

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La défaite de l’OM face au Mans (2-3), dimanche, a remis en évidence l’importance de Pierre-Emile↗ Hojbjerg dans l’équilibre de l’équipe. Selon La Provence, le milieu danois n’avait été titulaire lors d’aucune des trois défaites concédées depuis la longue trêve de trois semaines, contre l’Olympiakos, Graz et Le Mans. Son absence face aux Manceaux était liée à un virus.

Hojbjerg, un repère essentiel dans l’entrejeu de l’OM

L’ancien Marseillais Olivier Echouafni estime que l’expérience de l’international danois apporte une capacité à gérer les différents temps d’un match. Il souligne notamment son influence sur le rythme, son calme lorsque l’équipe est en difficulté et son aptitude à éviter les déséquilibres lorsque l’OM mène au score.

Il sait donner le tempo dans les temps forts et faibles, est en capacité de calmer tout le monde et empêcher que l’équipe fasse n’importe quoi à 2-1 alors qu’elle mène encore…

Ces qualités ont particulièrement manqué aux Olympiens contre Le Mans, alors que les associations utilisées au milieu n’ont pas permis de contenir les offensives adverses. Après avoir refusé de rejoindre Newcastle durant l’été, Hojbjerg↗ a retrouvé une influence importante dans le collectif marseillais, notamment grâce à sa complémentarité avec Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. Le Danois affiche une note moyenne de 5,45 dans les colonnes du quotidien régional, ce qui en fait le deuxième joueur le mieux évalué de l’effectif derrière Amine Gouiri. Avant la trêve internationale, Bruno Genesio avait également insisté sur la nécessité de disposer de joueurs capables d’ajuster les situations directement sur le terrain.

En tant que coach, on met en place une tactique, mais il faut des joueurs capables de régler les choses eux-mêmes sur le terrain.

Hojbjerg↗ a repris l’entraînement lundi avec les remplaçants après son épisode viral. Il postule désormais à une place de titulaire pour la réception du Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa.

Le Maroc veut contester la décision du TAS

Dans un autre dossier, L’Équipe indique que la Fédération royale marocaine de football entend poursuivre son combat après la décision rendue mardi 24 novembre par le Tribunal arbitral du sport. Les trois arbitres ont estimé à l’unanimité que la décision de reprendre ou d’arrêter définitivement la finale de la CAN 2025 relevait de l’appréciation de l’arbitre. Le Maroc conteste notamment l’intégrité de la procédure et évoque une supposée conversation téléphonique entre Ulrich Haas, l’un des arbitres du TAS, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise. La fédération marocaine dispose de trente jours après la notification de la sentence pour saisir le Tribunal fédéral suisse, lequel ne pourra examiner que la régularité de la procédure et non le fond du dossier.

Un recours favorable ne permettrait pas automatiquement au Maroc de récupérer le titre continental. Le dossier serait alors renvoyé devant la justice sportive, qui devrait se prononcer de nouveau.