Le prochain adversaire de l’OM en Ligue Europa s’est imposé ce dimanche face au Lokomotiv Sofia. Grâce à ce succès dans le derby, le Levski Sofia reprend la première place du championnat bulgare avant son déplacement au Vélodrome, jeudi 26 novembre.

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Le Levski Sofia a parfaitement préparé sa venue à Marseille. Les hommes de Julio Velázquez ont largement battu le Lokomotiv Sofia (4-1), ce dimanche 22 novembre, à domicile. D’après La Provence↗, ce résultat permet aux coéquipiers de Reinaldo de reprendre la tête du championnat bulgare, après leur défaite 3-0 contre le CSKA Sofia le 8 novembre.

Le Levski reste bien placé en Ligue Europa

Le club bulgare affiche également un bilan positif sur la scène européenne. Après quatre rencontres de la phase de ligue, le Levski↗ Sofia compte deux victoires, obtenues contre le Viktoria Plzen et Jagiellonia Białystok, un match nul face au NEC Nimègue et une défaite contre le RB Salzburg. Les Bleu et Jaune occupent actuellement la dixième place du classement de cette phase de Ligue Europa. Le Levski vise désormais un nouveau résultat positif lors de son déplacement à Marseille. La rencontre face à l’OM est programmée jeudi 26 novembre à 18h45 au Vélodrome. Les Marseillais l’aborderont après leur match de Ligue 1 contre Le Mans, prévu ce dimanche à 20h45, et figurent pour leur part à la 31e place de la phase de ligue.

Genesio veut entretenir la dynamique marseillaise

Du côté de l’OM, Bruno Genesio↗ a insisté sur l’importance d’une victoire contre Le Mans pour conserver la confiance avant la réception du club bulgare. L’entraîneur marseillais a rappelé la philosophie qu’il souhaite installer depuis son arrivée, en s’appuyant sur la devise historique du club.

« La devise du club, c’est Droit au but, et on a beaucoup insisté là-dessus »

En cas de succès contre Le Mans↗, les Olympiens prendraient la troisième place de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Cette rencontre précédera donc de quatre jours le duel européen contre le Levski Sofia.