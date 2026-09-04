OM : Genesio confirme deux absents et deux retours face au Paris FC !

Bruno Genesio devra encore composer avec un effectif diminué pour la réception du Paris FC. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont forfaits, tandis qu’Igor Paixao et Bamo Meité sont de retour. Le coach marseillais a reconnu ce vendredi en conférence de presse qu’il allait devoir trouver de nouvelles solutions, notamment au milieu de terrain.

Genesio cherche des solutions au milieu

Le secteur le plus touché reste l’entrejeu. Avec la blessure de Kondogbia, celle de Nnadi et le départ de Quinten Timber, l’OM manque clairement de solutions.

Bruno Genesio l’a reconnu :

« Pour l’instant Kondogbia est blessé, avec la blessure de Nnadi et le départ Timber, on a besoin de milieux. Ça va permettre à des jeunes de saisir des opportunités, on a la chance d’avoir des joueurs polyvalents. »

Le technicien marseillais teste déjà plusieurs options à l’entraînement.

« On tente des choses à l’entraînement avec Ulisses Garcia qui a été testé au milieu. Il faut être ingénieux, c’est notre job, on l’a accepté, il faut être à fond. »

Genesio insiste également sur l’état d’esprit de son groupe :

« Tout n’est pas parfait, mais on n’a rien à reprocher aux joueurs dans l’investissement. »

Meité de retour, Paixao également disponible

Bonne nouvelle en revanche pour Bamo Meité, désormais en mesure de postuler à une place dans le groupe après un début de saison perturbé.

« Bamo Meité a eu un problème en début de saison, qui l’a empêché de faire la préparation. Il postule pour avoir une place dans le groupe. Il est capable d’évoluer à plusieurs postes, il peut amener de l’agressivité, il aime défendre, il a un super état d’esprit. Il aura des opportunités à saisir. »

Igor Paixao est également de retour, ce qui offre une solution offensive supplémentaire à Genesio.

Avant la réception du Paris FC, le constat reste donc contrasté : l’OM récupère plusieurs éléments importants, mais reste fragilisé au milieu de terrain. Plus que jamais, la polyvalence et les jeunes pourraient jouer un rôle majeur dans les prochaines semaines.