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OM : Genesio confirme deux forfaits pour le déplacement à Rennes !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Bruno Genesio a confirmé ce jeudi en conférence de presse deux absences importantes pour le déplacement de l’OM à Rennes. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ne seront pas disponibles vendredi soir pour la 4e journée de Ligue 1.

Deux absences au milieu de terrain


Présent au centre Robert Louis-Dreyfus à la veille de la rencontre, l’entraîneur marseillais a confirmé les forfaits de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi.

 


Concernant Kondogbia, Genesio n’a pas souhaité avancer de date précise pour son retour :

« Je n’aime pas donner de délais. Il faut voir au jour le jour. »

Ces deux absences réduisent encore les solutions de l’OM dans l’entrejeu avant un déplacement déjà délicat à Rennes. Le secteur est actuellement particulièrement limité, et Genesio devra donc composer avec les joueurs disponibles pour tenter de retrouver plus d’équilibre.

Pour Nnadi, sérieusement touché au genou face à Monaco, l’objectif reste de revenir le plus rapidement possible, mais sa présence face au PSG le 20 septembre apparaît toujours très incertaine.

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