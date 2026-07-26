OM : “Genesio devra fermer les écoutilles, se protéger pour ne pas devenir fou…”

L’arrivée de Bruno Genesio à l’OM continue de susciter les réactions de ceux qui ont travaillé à ses côtés. Ancien directeur sportif de l’OL puis du Stade Rennais, Florian Maurice estime que le technicien possède le profil pour réussir à Marseille, tout en rappelant les exigences uniques du club phocéen. Fort de son expérience sous le maillot olympien, il décrit un environnement aussi passionnant qu’impitoyable.

Florian Maurice est convaincu que Bruno Genesio a le profil pour réussir à l’OM

Après Jean-Michel Aulas, c’est au tour de Florian Maurice de s’exprimer sur l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM. L’ancien directeur sportif de l’OL et du Stade Rennais, qui a collaboré avec le technicien dans ces deux clubs, connaît également très bien Marseille pour y avoir évolué comme joueur entre 1998 et 2001.

Dans les colonnes de L’Équipe, il ne cache pas son enthousiasme en évoquant le défi qui attend son ancien entraîneur. Pour lui, prendre les commandes de l’OM représente une opportunité exceptionnelle dans une carrière.

« Putain, c’est l’OM quoi ! Entraîner l’OM pendant sa carrière, c’est incroyable. »

Un défi unique dans le football français

Pour Florian Maurice, Bruno Genesio possède les qualités humaines nécessaires pour relever ce défi. L’ancien dirigeant estime que la personnalité de l’entraîneur constitue un atout majeur dans un environnement aussi exigeant que celui de Marseille.

« Bruno a la personnalité pour y aller et réussir. »

Ancien joueur de l’OM, Florian Maurice rappelle également ce qui rend le club si particulier lorsque les résultats sont au rendez-vous. Selon lui, peu d’endroits offrent une telle ferveur autour d’une équipe.

« L’environnement est exceptionnel quand ça fonctionne. Tu as envie d’y goûter, c’est trop tentant. »

La pression marseillaise, un élément à maîtriser

Si Florian Maurice croit aux chances de réussite de Bruno Genesio, il rappelle aussi que les périodes plus compliquées font partie du quotidien à l’OM.

Selon lui, le technicien devra composer avec une pression permanente lorsque les résultats seront moins favorables.

« Il va prendre conscience de la difficulté, aussi, quand les résultats ne seront pas là. Il l’a anticipée. »

Se protéger face aux critiques

Au-delà du terrain, Florian Maurice insiste sur un autre aspect essentiel du poste d’entraîneur de l’OM : la capacité à faire abstraction de l’environnement extérieur.

Selon lui, les réactions des supporters, les commentaires sur les réseaux sociaux et les débats médiatiques peuvent rapidement devenir pesants si l’entraîneur ne parvient pas à prendre du recul.

« Sur ce qui se dira sur les réseaux sociaux, au stade ou dans les médias, il devra fermer les écoutilles, se protéger pour ne pas devenir fou. »

À travers cette mise en garde, Florian Maurice souligne les exigences particulières qui entourent le poste d’entraîneur de l’OM. Tout en affichant sa confiance envers Bruno Genesio, il rappelle que la réussite à Marseille repose autant sur les compétences sportives que sur la capacité à gérer une pression quotidienne, dans un environnement parmi les plus exposés du football français.