OM : Genesio écarte l’idée d’une démission malgré un mercato très compliqué

Alors que la situation du mercato olympien alimente les inquiétudes, Bruno Genesio a tenu à clarifier son avenir. À la veille de Monaco – OM, l’entraîneur marseillais a assuré qu’une démission n’était pas d’actualité, même s’il reconnaît que le projet pourrait devenir beaucoup plus difficile à conduire si l’effectif continue de s’affaiblir sans possibilité de recruter.

« Il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission »

Bruno Genesio ne cache pas son inquiétude face à l’évolution du mercato de l’OM.

L’entraîneur veut disposer des meilleurs joueurs possibles et reconnaît qu’un départ de plusieurs cadres sans remplacement compliquerait fortement sa mission.

« Lorsque vous venez entraîner l’OM, vous venez pour de l’ambition et de l’émotion. Si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire. »

Pour autant, il n’est pas question pour lui de quitter le navire dans l’immédiat.

« Quand on s’engage, même si tout ne se passe pas comme espéré, vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez. »

Avant de conclure très clairement :

« Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission. »

Genesio fera les comptes après le mercato

Le technicien marseillais explique qu’il attend désormais la fermeture du marché pour connaître précisément les forces à sa disposition.

« On fera un point après le mercato sur les forces de l’équipe et ce qu’on peut faire avec. »

Genesio avait d’ailleurs expliqué quelques minutes plus tôt qu’il n’était pas encore en mesure de fixer des objectifs sportifs, faute de savoir à quoi ressemblera son effectif au 1er septembre.

Le message est donc double : Genesio reste à son poste, mais attend désormais de voir dans quel état sera son équipe après cette fin de mercato particulièrement mouvementée.