OM : Genesio est cash concernant le turnover !

À la veille du déplacement de l’OM à Rennes, Bruno Genesio a évoqué la gestion de son effectif alors que Marseille va entrer dans une séquence chargée avec la Ligue Europa puis le PSG. Le coach olympien ne prévoit toutefois pas de bouleversement majeur dans l’immédiat.

« Ce n’est pas démentiel »

Interrogé sur la possibilité d’instaurer un turnover, Genesio estime que le premier enchaînement de la saison ne justifie pas encore de fortes rotations.

« Instaurer un turnover ? En général, il y a toujours quelques rotations d’un match à l’autre quand on est engagé en Coupe d’Europe. Mais là, c’est le premier enchaînement. Ce n’est pas démentiel. »

Le technicien veut surtout avancer étape par étape et corriger les difficultés observées depuis le début de saison.

« On pense match après match. On veut progresser, améliorer certains points, notamment l’animation défensive, tout en gardant ce qu’on fait de bien. Notre pressing fonctionne bien. »

« Il n’y a pas de peur »

Malgré deux défaites consécutives, Genesio assure que son groupe n’aborde pas Rennes avec de l’appréhension.

« Il n’y a pas de peur, même si on est lucide sur notre début de saison. On a des qualités, on est capables d’inquiéter Rennes. »

Le message est donc clair : pas de révolution ni de rotation massive, mais la volonté de consolider les bases avant un calendrier qui va rapidement monter en intensité.