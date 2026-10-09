OM : Genesio est fixé pour l’absence d’Højbjerg !

L’OM devra se passer de Pierre-Emile Højbjerg pendant plusieurs matches. Selon L’Équipe, le milieu danois, touché avec sa sélection pendant la trêve internationale, sera absent au moins deux semaines. Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Bruno Genesio, déjà confronté à de nombreuses blessures avant le déplacement à Troyes.

Au moins deux semaines d’absence pour Højbjerg

L’inquiétude se confirme autour de Pierre-Emile Højbjerg.

Sorti prématurément lors du match entre le Danemark et le pays de Galles après avoir ressenti une douleur, le milieu de terrain de l’OM va devoir observer une période de repos.

Selon L’Équipe, son indisponibilité est désormais évaluée à au moins deux semaines.

Højbjerg est donc forfait pour le déplacement à Troyes dimanche soir et manquera également la réception de l’Olympiakos, programmée quatre jours plus tard en Europa League.

La date exacte de son retour dépendra ensuite de l’évolution de sa blessure.

Genesio perd un cadre au pire moment

Cette absence tombe particulièrement mal pour Bruno Genesio.

L’OM entre dans une période très dense, avec huit rencontres en moins d’un mois, entre Ligue 1 et Europa League.

Højbjerg représente surtout l’un des cadres de l’effectif marseillais et l’un des joueurs les plus utilisés dans l’entrejeu.

Son absence va contraindre Genesio à modifier son organisation dès dimanche.

Nnadi, Abdelli… et une opportunité pour Kamissoko

Tochukwu Nnadi apparaît comme l’une des premières solutions pour compenser l’absence du Danois. Le milieu a retrouvé la compétition et pourrait être associé à Himad Abdelli face à Troyes.

Cette situation pourrait également offrir davantage de temps de jeu à Nouhoum Kamissoko. Selon La Provence, le jeune milieu a marqué des points pendant la trêve et pourrait profiter de la blessure d’Højbjerg pour intégrer davantage la rotation.

Geoffrey Kondogbia a également repris l’entraînement collectif, mais son état physique devra être géré avec précaution après plusieurs semaines d’absence.

Une infirmerie toujours préoccupante

Højbjerg vient ainsi s’ajouter à une liste déjà importante de joueurs touchés.

Derek Cornelius sera absent plusieurs mois, C. J. Egan-Riley souffre de la cheville et Amine Gouiri reste incertain pour Troyes.

La situation de l’effectif marseillais reste donc particulièrement fragile au moment où l’OM doit impérativement retrouver des résultats.

Avec au moins deux semaines d’absence annoncées par L’Équipe, Pierre-Emile Højbjerg va manquer une partie importante de cette séquence. Un nouveau casse-tête pour Bruno Genesio, obligé de reconstruire son milieu dès dimanche à Troyes.