OM : GENESIO, EUROPE, PSG… UNE SEMAINE SOUS HAUTE PRESSION !

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille avec Titi “C’est toi le boss”, accompagné de Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono.

L’émission débute par un décrassage de Rennes-OM (1-0) : la bonne première période marseillaise, le manque de réalisme, mais aussi les difficultés physiques constatées en fin de rencontre. Les déclarations de Bruno Genesio, les résultats de la 4e journée de Ligue 1 et le classement étaient au programme.

Place ensuite aux déclarations de Medhi Benatia sur Canal+. L’ancien dirigeant de l’OM est revenu sur l’échec de la saison dernière, le mercato, Bruno Genesio et surtout les choix financiers de Frank McCourt, qui a décidé de « fermer un petit peu les robinets ».

Enfin, débat autour de la Ligue Europa : faut-il faire tourner ? Quelle équipe aligner ? Et que vaut réellement Besiktas, prochain adversaire européen de l’OM ?