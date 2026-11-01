L’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe pour la réception de Toulouse, ce dimanche à 20h45, lors de la 9e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a convoqué 21 joueurs, avec plusieurs choix attendus. Keyliane Abdallah reste écarté de l’équipe première, tandis qu’Amine Gouiri et Bamo Meïté sont bien présents.

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Bruno Genesio a communiqué sa liste pour affronter Toulouse au stade Vélodrome. Après trois victoires consécutives en championnat, face à Troyes, Angers et Le Havre, l’OM espère poursuivre sa série. Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais s’appuiera sur un groupe de 21 joueurs, dont trois gardiens.

La principale confirmation concerne Keyliane Abdallah, absent après sa rétrogradation en équipe réserve. Une décision attendue depuis le recadrage effectué par Genesio à l’issue de la victoire contre Le Havre (4-3).

Abdallah absent, Valero également non retenu

Le jeune attaquant de 20 ans poursuit son travail avec la réserve après les critiques formulées par son entraîneur concernant son investissement. Genesio avait d’ailleurs précisé les raisons de cette mise à l’écart↗ en conférence de presse vendredi.

« Ce n’est pas une sanction, je ne suis pas là pour punir ou sanctionner. Je ne gère pas mes joueurs comme ça, ni les jeunes ni les moins jeunes. C’est une décision réfléchie qui a pour but de le faire avancer, de les faire avancer », avait expliqué le technicien.

Antoine Valero ne figure pas non plus dans le groupe. Une absence qui s’inscrit dans la gestion prudente des jeunes joueurs défendue par Genesio ces dernières semaines. Le coach marseillais avait notamment appelé à la patience concernant Valero et Milan Leccese↗.

Faris Moumbagna et Alexi Koum ne sont également pas convoqués, tandis que Derek Cornelius reste indisponible sur blessure.

En revanche, Amine Gouiri est bien retenu, après avoir été ménagé vendredi pour des raisons personnelles. Bamo Meïté figure lui aussi dans la liste malgré ses récents problèmes digestifs. Deux bonnes nouvelles après les incertitudes évoquées avant la réception du TFC↗.

Le groupe des 21 joueurs de l’OM face à Toulouse

Gardiens : De Lange, Vermot, Ibrahim Gomis.

Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Bezahaf, Bamo Meïté, Timothy Weah.

Milieux : Abdelli, Nnadi, Angel Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia, Højbjerg.

Attaquants : Gouiri, Maupay, Paixão, Mmadi.

Absents : Cornelius (blessé), Moumbagna, Koum, Valero et Abdallah (choix de l’entraîneur).

L’OM recevra Toulouse ce dimanche à 20h45 au Vélodrome avec l’objectif de décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. La composition de départ sera dévoilée avant la rencontre.