OM : Genesio fait le point sur les joueurs blessés après Monaco !

La défaite de l’OM à Monaco (2-0) a laissé des traces. Après la rencontre, Bruno Genesio a fait le point sur les joueurs touchés au cours du match. Geoffrey Kondogbia souffre d’une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi a été victime d’une torsion du genou. Angel Gomes a, lui, terminé avec des crampes.

Kondogbia touché musculairement, Nnadi au genou

Bruno Genesio a donné plusieurs précisions sur l’état physique de son groupe après la rencontre.

« Deux joueurs qui sont sortis sur blessure. Kondo, pour une blessure musculaire. Et Tochukwu Nnadi, c’est plus une torsion au niveau du genou dans un duel. »

La gravité exacte de ces deux blessures n’est pas encore connue, mais elles constituent forcément une source d’inquiétude supplémentaire pour l’OM dans un secteur du milieu déjà très sollicité.

Abdelli sorti pour un choix tactique, Gomes victime de crampes

Genesio a également tenu à préciser que la sortie d’Himad Abdelli n’était pas liée à une blessure ni à une sanction.

« La sortie d’Abdelli, c’était plus un choix tactique. Je voulais amener plus d’impact au milieu de terrain. Ce n’est pas du tout une sanction, il a aussi fait des bonnes choses. »

Concernant Angel Gomes, l’inquiétude semble moindre.

« Concernant Angel, ce sont des crampes. »

L’OM devra désormais attendre les examens concernant Kondogbia et Nnadi pour connaître la durée éventuelle de leur indisponibilité, dans une période où l’effectif de Bruno Genesio reste déjà sous tension.