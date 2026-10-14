OM : Genesio fait le point sur Paixao (niveau, implication…)

Bruno Genesio a renouvelé son soutien à Igor Paixão ce mercredi en conférence de presse, avant OM–Olympiakos. L’entraîneur reconnaît les difficultés offensives du Brésilien et évoque une frustration qui pourrait persister depuis son départ avorté à Sunderland. Il compte sur la confiance pour aider son joueur à se relancer.

Sunderland, une frustration peut-être encore présente

Cet été, Bruno Genesio avait fait du maintien de Paixão une priorité. Après l’agacement du Brésilien lors de son remplacement à Troyes, le technicien a de nouveau été interrogé sur la situation de son ailier.

Sa réponse replace le dernier mercato au cœur du débat. Genesio avance l’hypothèse d’une déception encore présente chez un joueur qui aurait pu rejoindre la Premier League :

« Il n’y a pas de problème avec lui. Il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, Igor aurait pu, dû, partir à Sunderland, ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. Peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui. »

Le coach reste prudent sur cette explication. Il réaffirme surtout que la relation avec Paixão ne pose pas de problème, dans une période où les performances offensives du joueur sont discutées.

Un rendement en baisse, mais un investissement défendu

Dans son analyse, Genesio distingue l’efficacité offensive du travail fourni pour le collectif. Les efforts défensifs du Brésilien constituent notamment un motif de satisfaction pour l’entraîneur, qui souhaite l’accompagner dans cette période de doute.

« On parle beaucoup de son rendement offensif, on ne va pas se mentir, il n’a pas le même rendement offensif que ce qu’il a pu avoir. Mais dans son investissement, il n’a pas changé: il fait des courses de repli, il vient aider son latéral gauche de référence. Il est dans une période de doute et c’est à nous de lui montrer notre confiance. C’est dans ces moments qu’il a besoin de notre soutien, de notre aide, pour retrouver ses sensations offensives. Il sait qu’il peut compter sur nous. Il ne faut pas grand chose parfois, un petit déclic, un but. Les attaquants marchent beaucoup à la confiance. »

À la veille de recevoir l’Olympiakos, Paixão conserve donc un soutien public clair de son entraîneur. Reste à retrouver les gestes décisifs que Genesio espère voir revenir avec la confiance.