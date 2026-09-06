OM : Genesio furieux après le Paris FC, « on s’est fait contrer comme une équipe de gamins »

L’Olympique de Marseille a encore craqué défensivement. Battu 3-2 par le Paris FC au Vélodrome, l’OM a payé très cher ses erreurs, malgré deux retours au score. Après la rencontre, Bruno Genesio a livré une analyse très sévère de la prestation de son équipe, pointant surtout le manque de maîtrise et d’équilibre défensif.

« On s’est fait contrer comme une équipe de gamins »

Le coach marseillais a d’abord regretté plusieurs choix de pressing mal exécutés.

« Il y a des moments où on est sorti au pressing alors que ce n’est pas le lieu d’y aller car on n’est pas organisé pour le faire. »

Genesio a surtout ciblé le troisième but encaissé, symbole selon lui des erreurs de la soirée.

« Je trouve que le 3e but est significatif de ce qu’on a mal fait ce soir. Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

« On ne peut pas espérer grand-chose quand on défend comme ça »

Le technicien olympien a tout de même relevé quelques éléments positifs offensivement, notamment les prestations d’Amine Harit et d’Igor Paixao.

« Il y a eu des bonnes choses avec le ballon, je trouve. Amine Harit, Igor, de la percussion, il y a des choses intéressantes. »

Mais pour Genesio, cela ne peut pas suffire.

« On ne peut pas espérer grand-chose quand on défend comme on a défendu. Il va falloir absolument prendre conscience de ça. »

L’entraîneur assume aussi sa part de responsabilité :

« Je suis responsable car je demande beaucoup de choses, presser haut, défendre en avançant, mais il faut savoir le faire et quand le faire. »

Après cette nouvelle défaite, le message est limpide : l’OM doit très vite retrouver de la rigueur défensive s’il veut éviter que ses progrès offensifs soient systématiquement annihilés par ses propres erreurs.