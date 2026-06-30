OM : Genesio, Greenwood, Bardghji, Kouassi, Traoré… Mercato en attente !

Voici le replay du dernier DFM ce lundi à 17h30 ! Au menu : l’arrivée de Genesio, les dossier Greenwood, Bardghji, Kouassi, Traoré… le mercato en attente !

Genesio dès qu’un accord est trouvé avec Beye ?

Greenwood, enfin une première offre ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Roma est désormais prête à accélérer dans ce dossier. Le quotidien italien affirme que le club de la capitale va transmettre, dans les prochaines heures, une première offre estimée à 40 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient des bonus.

Selon Sacha Tavolieri, l’attaquant anglais a refusé les offres d’Al Ahli, Al Qadsiah et Al-Diriyah en Arabie saoudite. Fenerbahçe continue de croire au transfert et les discussions avancent.

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Roony Bardghji en prêt ?

L’OM pourrait se pencher sur la situation de Roony Bardghji. Selon Mundo Deportivo, le jeune ailier suédois devrait quitter le FC Barcelone sous la forme d’un prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu.

3 cadres conservés ?

Selon Onze Mondial, l’OM et Lorenzi espèrent conserver trois joueurs en priorité. Tous les trois engagés avec leur sélection à la Coupe du Monde, Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri seraient les joueurs retenus par le nouveau directeur sportif.

Selon Fabrice Hawkins, les dirigeants marseillais appliqueraient strictement la consigne de Frank McCourt : aucune piste offensive ne sera concrétisée tant que plusieurs départs n’auront pas été officialisés.

La bonne idée Arsène Kouassi

Selon le journaliste Sacha Tavolieri : « Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet Parisien. En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash. Lorient veut minimum €10M. »