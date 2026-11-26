Bruno Genesio assure qu’il n’avait pas demandé à l’OM de défendre plus bas contre Le Mans. Avant la réception du Levski Sofia, l’entraîneur a identifié une fébrilité qui dépasse la seule organisation tactique.

Voir sur YouTube

Le scénario de la défaite contre Le Mans↗ a occupé une partie de la conférence de presse de Bruno Genesio, ce mercredi 25 novembre. Le coach est revenu sur la façon dont Marseille a perdu le contrôle du match.

Aucune consigne pour attendre plus bas

Le technicien distingue les intentions du staff de ce que son équipe a réalisé sur le terrain. Il estime que l’adversaire a posé des problèmes dès l’entame, malgré l’avance de deux buts obtenue par les Marseillais.

Il n’y avait pas de consigne particulière pour défendre plus bas, je pense que c’est Le Mans qui nous a posé des problèmes. On a fait une mauvaise entame de match. Les explications sont difficiles à trouver. On a eu la chance, la réussite de mener au score 2-0, c’est ça qui nous frustre et nous déçoit. Il n’y avait pas de volonté particulière de presser moins haut et d’être plus attentistes.

Garder du calme quand le match tourne

Genesio situe ensuite une rupture après le coup franc de la 70e minute. Il décrit un phénomène de fébrilité collective qu’il souhaite traiter par le travail tactique et mental. Le coach demande à son équipe de conserver ses exigences lorsque tout va bien et de mieux réagir aux difficultés.

Il y a deux aspects à travailler. Le premier est tactique. Si on analyse bien le match contre Le Mans, jusqu’au coup franc à la 70e minute, on concède très très peu. Et à partir de là, on concède beaucoup plus et on sent une fébrilité qui se diffuse. Il y a quelque chose mental, psychologique, qui intervient. On doit le régler, ce n’est pas nouveau, ça nous est arrivé cette saison et la saison dernière. (…) Lorsque ça va bien, il faut continuer à être exigeant et puis lorsqu’il y a un événement contraire, être capable à garder du calme, de la concentration, et ne pas céder à la panique.

Cette remise en question intervient avant la réception du Levski Sofia↗, jeudi à 18h45 en Ligue Europa. Le coach a présenté les axes de travail de son équipe lors de sa conférence de presse d’avant-match↗.