OM : Genesio martèle que “parler de Ligue des champions serait irresponsable”

Quel objectif pour l’OM cette saison ? Bruno Genesio refuse pour l’instant de promettre une qualification en Ligue des champions. Avec un effectif réduit après le mercato, le technicien marseillais préfère se concentrer sur la progression de son équipe et la continuité dans le jeu.

« Ce serait mentir à nos supporters »

Interrogé sur les ambitions de Marseille, Genesio a tenu un discours particulièrement prudent.

« Parler de Ligue des champions serait irresponsable pour moi aujourd’hui et ce serait mentir à nos supporters en premier et aux gens qui connaissent le foot. »

Le coach rappelle néanmoins que l’OM doit conserver de l’ambition.

« On est l’OM, on doit être ambitieux. Mon objectif est d’avoir de la continuité dans notre jeu. Si c’est le cas, on aura des résultats. »

Genesio refuse donc de fixer un objectif chiffré qu’il considère aujourd’hui comme trop incertain.

« Fixer des objectifs qui peuvent paraître utopiques, ce ne serait pas raisonnable de ma part. Je préfère être prudent, dire les choses comme je le pense. »

Un discours qui tranche avec les ambitions traditionnellement affichées à Marseille et qui reflète aussi les conséquences sportives d’un mercato particulièrement contraint.