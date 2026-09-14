OM : “Genesio ne démissionnera pas”

La situation sportive de l’OM est tendue après trois défaites consécutives en Ligue 1, et les dernières sorties de Bruno Genesio ont alimenté les interrogations sur son avenir. Selon La Provence, l’entraîneur marseillais n’aurait pourtant aucune intention de quitter son poste.

Une source proche du club ferme la porte à un départ

Après la défaite à Rennes (1-0), Bruno Genesio s’est montré particulièrement agacé lorsqu’il a été interrogé sur les ambitions de l’OM cette saison.

Dans ce contexte, certains ont pu s’interroger sur son état d’esprit et sur la possibilité d’un départ anticipé. Mais une source proche du club, citée par La Provence, se montre très claire :

« Il n’y a rien d’énigmatique. D’ailleurs, ce n’est pas Genesio qui va sur ce terrain… Quand on voit le mercato, il faut être lucide. Pourquoi poser une question dont tout le monde connaît la réponse ? En plus, les supporters n’ont pas besoin de ça pour comprendre la situation, et savoir à quoi s’attendre cette saison. Perdre espoir, ce n’est pas du tout le style du bonhomme, il ne démissionnera pas. »

Le message est limpide : malgré les résultats décevants et les crispations apparues autour du contexte économique et sportif, Genesio ne serait pas dans une logique de rupture avec l’OM.

Une pression qui reste très forte

Cela ne signifie pas pour autant que la situation est apaisée.

Le coach marseillais a déjà laissé transparaître à plusieurs reprises sa frustration face au manque de profondeur de son effectif et à un mercato terminé sans recrue.

Mais selon La Provence, il ne serait pas question pour lui de renoncer. La priorité resterait donc de redresser rapidement la situation sportive.

Et le calendrier ne laisse aucun répit : l’OM doit désormais basculer sur la Ligue Europa avant de retrouver le PSG en championnat.