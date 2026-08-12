OM : Genesio prêt à s’appuyer sur ces 5 jeunes ?

Le contexte économique de l’OM pourrait offrir davantage de temps de jeu aux jeunes du centre de formation cette saison. Kelyann Bezahaf, Alexi Koum, Keyliane Abdallah et Tadjidine Mmadi ont particulièrement été utilisés durant la préparation. Dans un club contraint de vendre et encore limité dans ses possibilités de recrutement, ces minots pourraient devenir des solutions importantes pour Bruno Genesio.

Kelyann Bezahaf en première ligne

Kelyann Bezahaf est le jeune qui a le plus joué durant la préparation, avec 267 minutes en cinq matches et deux passes décisives. Professionnel depuis mai et sous contrat jusqu’en 2028, il était question d’un prêt, mais l’OM lui aurait demandé de se tenir prêt à rendre service cette saison.

Koum et Abdallah pourraient rester

De retour d’un prêt réussi à Valenciennes, Alexi Koum a été testé dans l’axe gauche. Les offres de Zulte Waregem et Casa Pia auraient été repoussées, l’OM envisageant de l’utiliser comme doublure d’Emerson Palmieri. Une prolongation serait également à l’étude.

Keyliane Abdallah, après son passage au Gimnastic de Tarragone, aurait attiré plusieurs clubs de LaLiga2. Le joueur souhaiterait privilégier son temps de jeu, mais l’OM lui aurait demandé de patienter.

Mmadi et Kamissoko à surveiller

Lié à l’OM jusqu’en 2029 et suivi selon Fichajes.net par Villarreal, Tadjidine Mmadi pourrait également avoir un rôle en sortie de banc. Nouhoum Kamissoko, lui, doit prochainement revenir après un problème au genou.

Bruno Genesio reste toutefois prudent concernant les jeunes : « Ce sont des garçons en apprentissage qui ont des qualités, qui doivent encore beaucoup travailler. Mais cela prouve qu’on pourra certainement compter sur certains d’entre eux. »

Dans un contexte économique contraignant, le centre de formation pourrait donc apporter plusieurs solutions à l’OM cette saison, sans pour autant bouleverser la hiérarchie de l’effectif.