Bruno Genesio refuse de voir la rotation de son effectif assimilée à un abandon de la Ligue Europa. Avant le déplacement à Leverkusen, l’entraîneur de l’OM affirme croire encore à la qualification.

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Le message a été répété en conférence de presse ce mercredi 4 novembre. Pour Bruno Genesio, gérer les temps de jeu n’empêche pas de conserver des ambitions européennes. Le coach entend distinguer les choix de composition de l’objectif poursuivi par son groupe.

Genesio défend les ambitions européennes de l’OM

J’entends plein de choses sur ‘est-ce qu’on abandonne la Coupe d’Europe’. Ce n’est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces mais on n’abandonne pas la Coupe d’Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s’y qualifier pour la galvauder. Il y a des choix à faire dans les compos pour répartir les temps de jeu, mais bien sûr que j’y crois encore. Même si demain le résultat n’est pas celui qu’on espère, il restera quatre matchs, soit 12 points. On aura trois réceptions, et entre 9 et 11 points c’est jouable.

L’entraîneur insiste sur les efforts consentis pour obtenir une place dans cette compétition. Il refuse que les changements dans son onze soient interprétés comme une volonté de laisser de côté la Ligue Europa, même si Marseille doit tenir compte des forces disponibles.

Des points à prendre et une continuité à trouver

Après ce match, il n’y aura rien de fait, quoi qu’il arrive. Quand on regarde l’enchaînement, il nous restera trois matchs à domicile ensuite. On a un groupe costaud et on a affronté des équipes qui sont toutes bien classées. Même en cas de mauvais résultat demain, il y aura encore une possibilité. A neuf points, ça peut passer mais ça risque d’être juste. A 10 ou 11, c’est jouable. En dehors des points et de la qualification, c’est la continuité dans nos performances qui m’importe.

Les seuils de neuf, dix ou onze points évoqués par Genesio sont son estimation des possibilités de qualification. Ils ne constituent pas une garantie mathématique de passage au tour suivant. Le technicien veut aussi juger son équipe sur sa capacité à prolonger ses progrès, au-delà du seul résultat en Allemagne. Il a parallèlement annoncé qu’il ferait encore des changements à Leverkusen, sans détailler sa composition. Dans son discours, cette rotation répond à la répartition des temps de jeu et ne modifie pas l’ambition affichée dans la compétition.